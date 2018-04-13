Gaziantep’te kardeş kavgası: 1 ölü

Gaziantep’te kardeşler arasında çıkan tartışma ölümle bitti.
Olay, Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi 140 nolu Caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Ruşen Kemal U. (33), kardeşi İdris Hakan U.’ya (30) ait oto yıkamaya dükkanına giderek, bilinmeyen bir nedenle kardeşi ile tartışmaya başladı. Tartışmada İdris Hakan U., iş yerinde bulunan pompalı tüfeği alarak ağabeyine ateş etti. Ağabey Ruşen Kemal U., olay yerinde yaşamını yitirirken İdris Hakan U. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polisin yaptığı incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı operasyon başlatarak İdris Hakan U.’nun izini sürmeye başladı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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