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Gaziantep’te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 22:08 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü Nuri Atar (34) yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep’te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü Nuri Atar (34) yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde D-400 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre; şehir merkezi yönüne ilerleyen Nuri Atar yönetimindeki 27 P 6426 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Cesur Bozkurt (28) yönetimindeki 27 BJB 01 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da hurdaya dönerken, araçlara sıkışan sürücüler olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Atar’ın öldüğünü belirlerken, yaralanan Bozkurt, Şehitkamil Devlet Hastanesine götürüldü. Bozkurt’un burada yapılan ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Atar’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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