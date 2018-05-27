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Gaziantep'te kaza: 1 ölü, 12 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2018 22:19 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Bektaş Yan (54) öldü, çocukların da aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.

Gaziantep'te kaza: 1 ölü, 12 yaralı

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Bektaş Yan (54) öldü, çocukların da aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sani Konukoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bektaş Yan yönetimindeki 27 KD 309 plakalı otomobil ile Murat Koçak idaresindeki 27 LT 781 plakalı minibüs tugay kavşağında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bektaş Yan olay yerinde yaşamını kaybederken, araçlardaki aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı. Kazada ölen Baktaş Yan'ın cesedi otopsi için morga kaldırılırken, yaralılar ise sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Ölen sürücünün yakınlarının sinir krizi geçirdiği olay yerinde aksayan ulaşım, hurdaya dönen araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Gaziantep'te kaza: 1 ölü, 12 yaralıGaziantep'te kaza: 1 ölü, 12 yaralıGaziantep'te kaza: 1 ölü, 12 yaralıGaziantep'te kaza: 1 ölü, 12 yaralı

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