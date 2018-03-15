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Gaziantep’te kaza: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 10:44 | Son Güncelleme

Gaziantep’te park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Kahramanmaraş otoyolunda meydana geldi.

Gaziantep’te kaza: 1 yaralı

Gaziantep’te park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Kahramanmaraş otoyolunda meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 BN 353 otomobil, yol kenarında park halinde duran tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü aracında sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşların ardından yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.
Yaralı sürücü, 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Gaziantep’te kaza: 1 yaralı

Gaziantep’te kaza: 1 yaralı

Gaziantep’te kaza: 1 yaralı

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