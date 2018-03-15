Gaziantep’te kaza: 1 yaralı

Gaziantep’te park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Kahramanmaraş otoyolunda meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 BN 353 otomobil, yol kenarında park halinde duran tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü aracında sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşların ardından yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.
Yaralı sürücü, 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir
Menbiç görüşmesi ertelendi!
İlişkiye girmeyi reddeden sevgilisinin kafasını kesti
İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'
Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı
İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!
AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...
Rusya'dan çok sert açıklama: Yanıt vermek için beklemeyeceğiz
Bomba iddia! Güvenlikçiler Beyaz Saray'dan dışarı attı
Bu halinden eser kalmadı! Victoria's Secret modeli isyan etti
İnternette 60 saniye içinde yaşananlara inanamayacaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum