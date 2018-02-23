Gaziantep’te korkutan yangın

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 5 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında mahsur kalan bir kadın, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi Santral Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Kısa sürede A.E.’ye ait evi saran alevler nedeniyle içeride bulunan ve hasta olduğu öğrenilen bir kadın, mahsur kaldı. Eve giren vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, kadını balkona çıkardı. Ekiplerin yardımıyla kurtarılan kadın, merdivenli itfaiye aracının yardımıyla dışarı çıkartıldı.
Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilirken, alevlerin kesin sebebi araştırılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik seçim ve Afrin açıklaması
Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi
Afrin'de yeni gelişme! Zeytin Dalı Harekatında teröristlere darbe vuruluyor
Karnındaki bebeği 50 yıl doğurmadı!
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!
Otobüste engelli kıza dehşeti yaşattılar!
Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında flaş açıklama
Ekipler şoke oldu! Çöpe atılan yumurtalardan civciv çıktı
Hollanda'dan skandal karar! 'Soykırım tasarısı’ kabul edildi
Rusya'nın kadın polisleri güzellikleri sanal alemi salladı
Cep telefonuyla 3 dakikadan fazla konuşmayın önerisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum