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Gaziantep’te korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 14:01 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 5 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında mahsur kalan bir kadın, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi Santral Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı.

Gaziantep’te korkutan yangın

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 5 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında mahsur kalan bir kadın, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi Santral Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Kısa sürede A.E.’ye ait evi saran alevler nedeniyle içeride bulunan ve hasta olduğu öğrenilen bir kadın, mahsur kaldı. Eve giren vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, kadını balkona çıkardı. Ekiplerin yardımıyla kurtarılan kadın, merdivenli itfaiye aracının yardımıyla dışarı çıkartıldı.
Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilirken, alevlerin kesin sebebi araştırılıyor.

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