Gaziantep’te korkutan yangın

Gaziantep’de bir binada çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, saat 16:30 sıralarında Şahinbey ilçesinin Kolejtepe Mahallesi Boğaziçi Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın 3’üncü katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri ise yangının çıktığı evde mahsur kalan Serkan, İklim, Remziye ve Halis Yalçın’ı kurtardı. İkamette mahsur kalan 4 kişi, olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Alevler arasında kalan balıklar incelendi
İtfaiye erleri, alevlerin yükseldiği evde akvaryum içerisine bulunan balıkların etkilenip etkilenmediğini kontrol etti. Alevler arasında kalan akvaryum içerisindeki balıkların zarar görmemesi sevindirdi.
İtfaiye ekipleri alevleri söndürdükten sonra soğutma çalışmaları yaparak yangının çıkış nedenini araştırdı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!
Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu
Son dakika! Rusya'dan çok sert açıklama! 'Rus vatandaşlarına cinayet girişimi...'
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
Kim Jong Un'un Çin ziyareti sonrası Trump'tan ilk yorum: Dört gözle bekliyor
GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!
Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
Fazla 'müstehcen' bulundu, film çekmesi yasaklandı
Huawei P20 Pro; 3 kameralı ilk telefon
Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Okuyucu Yorumları 0 yorum