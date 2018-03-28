Gaziantep’te kumar baskını: 2 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kumar operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kumar aleti ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesinde bir iş yerinde kumar aleti imalatı yapılması bilgisinin alınmasının üzerine iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 62 adet kumar aleti, 21 adet bilgisayar monitörü, 61 adet bilgisayar kasası, 38 adet bilgisayar hard diski, 2 koli etiket, 8 adet para hazne kutusu ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca iş yerine ait otoya da el konuldu. Olayla ilgili R.T. ve H.K. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınarak, haklarında 1072 Sayılı Kanuna muhalefetten yasal işlem yapıldı.
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