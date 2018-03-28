Gaziantep’te nefes kesen kovalamaca

Gaziantep’de polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan iki zanlı, otomobille elektrik direğine çarpınca yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesinde 2 şahsın içerisinde bulunduğu 27 C 1510 plakalı otomobilden şüphelenen polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin ’dur’ ikazlarına uymayarak kaçmaya başlayan şahıslar ile polis arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Hareketli dakikaların yaşandığı kovalamaca sırasında, geçiş güzergahlarında polis ekipleri tarafından önlemler alındı. Yaklaşık 8 kilometre süren kovalamaca da otomobil sürücüsü, Vatan Mahallesi’nde önlerini kesen polis aracını görünce ara sokağa girmek istedi ancak direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.
Gaziantep’te hareketli dakikaların yaşanmasına sebep olan sürücü, araçtan inerek kaçmak istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince yakalanan 2 şahıs sorguları alınmak üzere merkeze götürüldü. Otomobil ise detaylı şekilde incelenmesi amacıyla otoparka çekildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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