HABER

Gaziantep’te ÖSP il başkanı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 19:39 | Son Güncelleme

Gaziantep’te PKK/KCK/YPG terör örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ÖSP il başkanı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Gaziantep’te Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) İl Başkanı Hasan Kaya, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto ettiği, PKK/KCK/YPG örgüt bağlantısı bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla 2 gün önce gözaltına alınmıştı.

Gaziantep’te ÖSP il başkanı tutuklandı

Gaziantep’te PKK/KCK/YPG terör örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ÖSP il başkanı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep’te Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) İl Başkanı Hasan Kaya, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto ettiği, PKK/KCK/YPG örgüt bağlantısı bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla 2 gün önce gözaltına alınmıştı. Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla yakalanan Kaya, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. Gaziantep Adliyesi’ne götürülen Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır!Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır!
Ortalık karıştı! Adliyeye girmeye çalıştılarOrtalık karıştı! Adliyeye girmeye çalıştılar
İran'da ölen kabin memuru kardeşinin yerine uçmuş!İran'da ölen kabin memuru kardeşinin yerine uçmuş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçakta büyük skandal! Hostesler tuvaletin kapısını açınca...

Uçakta büyük skandal! Hostesler tuvaletin kapısını açınca...

Muş'ta otobüsle tır çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

Muş'ta otobüsle tır çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

Mina Başaran'ın nişanlısı mezarına gitti ve...

Mina Başaran'ın nişanlısı mezarına gitti ve...

11 gündür kayıptı! Cansız bedeni bakın nerede bulundu?

11 gündür kayıptı! Cansız bedeni bakın nerede bulundu?

İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış

İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış

6 kız öğrenciye kabusu yaşatan müdür serbest kaldı!

6 kız öğrenciye kabusu yaşatan müdür serbest kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.