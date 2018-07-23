Gaziantep'te otomobil devrildi: 2 yaralı

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'te, yolda aniden karşısına çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapan sürücünün park halindeki otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Abdulkadir Aksu Bulvarında meydana geldi. Amatör futbolcu olan Ali İlkay Ateş (22) yönetimindeki 27 AIA 02 plakalı otomobille ilerlerken, yola çıkan yayaya çarpmamak için manevra yaptı. Ateş'in ani manevrasıyla kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında duran 27 HM 998 plakalı otomobile çarparak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ateş'in yara almadan atlattığı kazada otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, otomobilden çıkarılarak Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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