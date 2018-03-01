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Gaziantep'te PKK operasyonu: 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2018 18:21 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis, ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakiliği'nce 'terör örgütüne üye olmak'tan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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