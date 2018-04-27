HABER

Gaziantep'te PKK operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 18:09 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, 1 Mayıs'ı bahane ederek terör örgütü PKK adına provakatif eylem hazırlığında olan ve devlet büyüklerine sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği saptanan 10 kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, 1 Mayıs'ı bahane ederek terör örgütü PKK adına provakatif eylem hazırlığında olan ve devlet büyüklerine sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği saptanan 10 kişi, polis operasyonuyla yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinde terör örgütü adına provakatif eylemler düzenleneceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Polislerce yapılan araştırmada sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG yanlısı, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapanların aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret ettiğini saptadı. Bu saptamanın ardından savcılık kararıyla aralarında özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis, insansız hava aracı desteğiyle çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 10 şüpheliyi gözaltına alan polis, adreslerde yaptığı aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 49 kurşun ile dijital materyaller ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulamasına başlandı.

Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den ilk tepkiDavutoğlu'nun sözlerine CHP'den ilk tepki
'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor''Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'
Kılıçdaroğlu, CHP'nin adayını Akşener'e söylediKılıçdaroğlu, CHP'nin adayını Akşener'e söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçimleri hakkında açıklama

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçimleri hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tekirdağ'da çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Adıyaman'da feci kaza! Devrilen traktörün altında feci şekilde hayatını kaybetti!

Adıyaman'da feci kaza! Devrilen traktörün altında feci şekilde hayatını kaybetti!

Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı

Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı

Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi

Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi

İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay

İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.