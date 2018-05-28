Gaziantep'te PKK operasyonu: 10 gözaltı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 kişinin öldüğü 6- 7 Ekim olaylarına karıştığı iddia edilen 10 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucu terör örgütüne yardım ettikleri ve 2014 yılında, 5 kişinin yaşamını yitirdiği 6- 7 Ekim olaylarında, güvenlik güçlerinin araçlarına saldırıp, halkı kışkırttıkları iddia edilen kişileri tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin adreslerini de belirleyip, savcılık talimatıyla harekete geçti. Belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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