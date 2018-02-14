Gaziantep'te PKK operasyonu: 24 gözaltı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP ve Nizip ilçesinde, PKK/PYD propagandası yapanlara yönelik insansız hava aracı kullanılarak yapılan operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması (DGH) adına sosyal medyada terör örgütü propagandası yaprak devlet büyükleri ve güvenlik güçlerine hakaret ettiği belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ve Nizip ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilen İHA destekli operasyonlarda halkı provoke ederek eylemlere yönlendirebileceği değerlendirilen 24 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 5 av tüfeği ve 76 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 2 tabanca şarjörü, 6 örgütsel içerikli yasak kitap, terör örgütünü simgeleyen malzemeler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Başbakan Yıldırım'dan Afrin'de düşen helikoptere ilişkin açıklama
Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay fark kaldı!
Yok böyle cep telefonu! Satışa çıktığı anda kapış kapış gitmeye başladılar
Kerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözler
Olimpiyat'ı bırak, Penis Parkı'na bak
Boşanma davasında çarpıcı 'iç çamaşırı' iddiası
Korkunç olay! Genç kadın sokak ortasında yanarak can verdi
'Türkiye’nin operasyonu ABD askerlerinin güvenliğini riske atıyor'
Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması
Sınav kaygısı bu hale getirmişti! Vücudu yanan genç kızdan iyi haber
Son dönemlerin en büyük iç göçü başladı
Toprakta yeni bir antibiyotik familyası keşfedildi
Kadın gardiyan, azılı katili 'seks kölesi' yaptı!
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık para gönderebilirsiniz...
Okuyucu Yorumları 0 yorum