Gaziantep'te PKK operasyonuna 5 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, 1 Mayıs'ı bahane ederek kentte eylem yapmaya hazırlanan, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinde terör örgütü adına provokatif eylemler düzenleneceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapıp, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapan, aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği saptanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı, insansız hava araçlarının da kullanıldığı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 tabancı ile dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan tutuklandı, biri tutuksuz yargılanmak üzere, 4'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
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