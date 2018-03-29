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Gaziantep'te PKK operasyonunda 9 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 17:52 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik bazı adreslere operasyon yaptı. Arama da yapılan adreslerde isimleri açıklanmayan 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, biri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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