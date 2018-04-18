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Gaziantep’te PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 17:36 | Son Güncelleme

Gaziantep’te silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 2 kişi tutuklandı.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik soruşturma kapsamında terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan operasyonda 3 kişi yakalandı.

Gaziantep’te silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik soruşturma kapsamında terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan operasyonda 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si terör örgütüne üye olmak suçundan sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 1’i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

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