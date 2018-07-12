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Gaziantep'te polis- şüpheli kovalaması kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 21:12 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te sürücüsünün, polisin 'dur' ihtarına uymadığı çalıntı ve plakası siyah izole bantla değiştirilen otomobil, önünü kesmek isteyen polis motosikletine çarpıp kaçtı.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te sürücüsünün, polisin 'dur' ihtarına uymadığı çalıntı ve plakası siyah izole bantla değiştirilen otomobil, önünü kesmek isteyen polis motosikletine çarpıp kaçtı. Kovalama sırasında içerisindekilerin polise ateş açtığı, polisin de karşılık verdiği otomobil, bazı araçlara da çarpmasıyla yaya olarak izlerini kaybetmeye çalışan 2 kişi, yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri ve sayı grubundaki '9' rakamı siyah izole bantla '8' olarak değiştirilen 27 L 2669 plakalı çalıntı olduğu saptanan otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobille hızla uzaklaşırken, önünü kesmek isteyen polis motosikletine çarpıp, polislere de ateş açtı. Polislerin de ateşe karşılık verdiği otomobil, Sakarya Mahallesi'nde bazı araçlara çarpınca içerisindeki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin güzergahtaki yolları kapatmasıyla şüpheli 2 kişi, yakalanıp gözaltına alındı. Ekiplerin incelemesinde otomobilin çalıntı olduğu ve plakasındaki '2669' olan sayı bölümünün ise siyah izole batla '2668' olarak değiştirildiği belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ile otomobil, emniyete götürülürken, yaşanan kovalama bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ilerleyen otomobil, önünü kesmek isteyen polis motosikletine çarqptığı ve polislerin şüphelilerin ateşine karşılık verdiği görülüyor.

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