Gaziantep'te 'polisten bıçaklı gözaltı' iddiası kamerada

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, üniversite öğrencisi Metin Cemal Ö., babasına ait iş yerinde kendisini, tehdit edip, bıçak sapıyla vurarak gözaltına aldığını iddia ettiği trafik polisinden şikâyetçi oldu. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğleden sonra İnönü Caddesi'ndeki bahis oyunu bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, babasına ait bayide çalışan Metin Cemal Ö., komşusu olan esnaf bir arkadaşının trafik polis ile tartıştığını görerek müdahale etti. İsmi öğrenilemeyen trafik polisi ise tartışmaya müdahale ettiği için Metin Cemal Ö.'yü gözaltına almak istedi. Metin Cemal Ö. ise iş yerine döndü. Tartıştığı polis ve arkadaşları peşinden gelerek Metin Cemal Ö.'yü burada gözaltına almak istedi. Kafasında kask olan trafik polisi iddiaya göre, tezgâhın üzerinde bulunan bıçağı alarak Metin Cemal Ö.'yü tehdit etti. Bıçağın sapıyla Metin Cemal Ö.'ye vuran trafik polisi, Asayiş Şubesi ekiplerinden yardım isteyerek genci gözaltına aldı. Aynı trafik polisi iddiaya göre, Şahinbey Polis Merkezi'ne götürülen Metin Cemal Ö.'yü, burada da başına vurarak darp etti. Başına aldığı darbelerle sarsılan Metin Cemal Ö., tedavi için gittiği hastanede beyin sarsıntısı geçirme ihtimali üzerine bir gece gözlem altında tutuldu.

Tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Metin Cemal Ö., adliyeye giderek polis memurundan şikâyetçi oldu. Polis memurunun da gencin 'Devlet büyüklerine hakaret' ettiğini söyleyerek şikâyetçi olduğu öğrenildi.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde polis memurunun Metin Cemal Ö.'nün yakasını tuttuktan sonra aldığı bıçağın sapıyla gencin kafasına ve sırtına vurduğu görülüyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün polis memuru hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.

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