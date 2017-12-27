Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda yılbaşında piyasaya sürülmek istenen çok miktarda sahte içki, şişe ve alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla yaptıkları çalışmada iki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda aranan adreslerde 800 içki etiketi, 500 içki barkodu, 500 şişe kapağı, 250 boş şişe, 829 şişe sahte içki ve 30 litre alkol ele geçirildi. Sahte içki ve malzemelere el koyan ekipler, isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. Ele geçirilen sahte içkilerin yılbaşında piyasaya sürüleceği belirtildi.