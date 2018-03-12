Gaziantep’te sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep’te polis tarafından kaçak içki üretimi yapılan imalathaneye düzenlenen operasyonda sahte içkiyle üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 da şahıs gözaltına alındı.

Şehitkâmil ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği yaptıkları çalışmanın ardından kaçak üretim yapılan bir imalathaneye operasyon düzenledi.

Olay Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Burak mahallesinde meydana geldi. İş yerine yapılan baskında içki üretiminde kullanılan malzemeler, 26 adet değişik ebatlarda aroma vericiler, 250 adet dolum yapılmamış şişe, 1 adet hidrometre, 65 adet değişik markalarda aroma vericiler, 3 paket şampanya yapımında kullanılan toz paket, 10 kg aktif karbon, 3 kg anason tohumu, 38 adet plastik damlalık çubuk ele geçirildi.

Sahte içki olayı ile ilgili yakalanan F.A ve B.A isimli şüpheli şahısların, haklarında yasal işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.