HABER

Gaziantep’te sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 15:39 | Son Güncelleme

Gaziantep’te polis tarafından kaçak içki üretimi yapılan imalathaneye düzenlenen operasyonda sahte içkiyle üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gaziantep’te polis tarafından kaçak içki üretimi yapılan imalathaneye düzenlenen operasyonda sahte içkiyle üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 da şahıs gözaltına alındı.
Şehitkâmil ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği yaptıkları çalışmanın ardından kaçak üretim yapılan bir imalathaneye operasyon düzenledi.
Olay Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Burak mahallesinde meydana geldi. İş yerine yapılan baskında içki üretiminde kullanılan malzemeler, 26 adet değişik ebatlarda aroma vericiler, 250 adet dolum yapılmamış şişe, 1 adet hidrometre, 65 adet değişik markalarda aroma vericiler, 3 paket şampanya yapımında kullanılan toz paket, 10 kg aktif karbon, 3 kg anason tohumu, 38 adet plastik damlalık çubuk ele geçirildi.
Sahte içki olayı ile ilgili yakalanan F.A ve B.A isimli şüpheli şahısların, haklarında yasal işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...
Eşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldıEşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldı
Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 22 bin civciv telef oldu 

Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 22 bin civciv telef oldu 

Başkent’te eşini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Başkent’te eşini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Nizip'te 5 bin paket kaçak sigara ele geçti

Nizip'te 5 bin paket kaçak sigara ele geçti

SİT alanında kaçak kazıya suçüstü

SİT alanında kaçak kazıya suçüstü

Evinde bonzai ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Evinde bonzai ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Vinçte 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Vinçte 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.