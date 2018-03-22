Gaziantep’te şüpheli ölüm

Gaziantep’te yalnız yaşayan 45 yaşındaki Ali Murat Kartal evinde ölü bulundu.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Atatürk Bulvarı’ndaki evinde yalnız yaşayan 45 Yaşındaki Ali Murat Kartal’ın komşuları evden gelen kötü koku üzerine polise haber verdi. Eve gelen polis, Kartal’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Talihsiz adamın yaklaşık 10 gün önce öldüğü ve evde yalnız yaşadığı öğrenildi.
Ali Murat Kartal’ın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Adli tıptaki işlemlerin ardından cenaze ailesine teslim edilecek.
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