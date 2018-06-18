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Gaziantep'te Suriyelilerin karıştığı kavgayla ilgili polis önlemi sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 16:21 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, biri Suriyeli iki grup arasında yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan bıçak ve silahlı kavgada 2’si Türk vatandaşı 3 kişinin öldüğü sokakta polis önlemi devam ediyor.

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, biri Suriyeli iki grup arasında yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan bıçak ve silahlı kavgada 2’si Türk vatandaşı 3 kişinin öldüğü sokakta polis önlemi devam ediyor. Olaya karışan ve polis tarafından aranan Suriye uyruklu M.H.'nin aynı sokakta 8 işyeri kiraladığı ve gerginliğin önüne geçmek için yaşadığı evin boşaltıldığı öğrenildi. Olay, cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Gümüştekin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mustafa Okkan (46) kahvede otururken, aynı mahallede bakkal işleten Suriye uyruklu M.H.'yi yüksek sesle konuştuğu iddiasıyla uyardı. Çıkan tartışma, kahvedeki diğer müşterilerin araya girmesiyle büyümeden sonlandı. Gece saatlerinde M.H., yanına arkadaşlarını da alarak sokaktan geçen Mustafa Okkan ile yanındaki oğlu Cengiz Okkan’ın yolunu kesti. Tarafların yakınları da tartışmaya katılınca silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavga sırasında M.H. ve H.H. yanındaki av tüfekleriyle ateş açtı. Silahtan sıçan saçmaların vücutlarına isabet ettiği baba oğul yere yığıldı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Suriye uyruklu H.H. gelen polis ekiplerine de ateş edince vurularak etkisiz hale getirildi. Çağırılan sağlık ekipleri, Mustafa Okkan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kavgada silah ve bıçakla yaralanan 6 kişi ile polis tarafından vurulan H.H. ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Cengiz Okkan ile H.H. de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. EVİ BOŞALTILDI, GÜVENLİK ÖNLEMİ DEVAM EDİYOR Olayı duyan mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, yeni bir olayın yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin aldığı güvenlik önlemi bugün de devam etti. Ekipler, olaya karışan ve kayıplara karışan M.H.'yi bulmak için çalışmaya devam ediyor. M.H.'nin aynı sokakta 8 işyeri kiraladığı ve çeşitli sektörlerde işletme açtığı öğrenildi. Ekiplerin olayların büyümesini önlemek için M.H.'nin yaşadığı evi boşalttığı ve ailesini başka bir eve yerleştirildiği, M.H.'ye ait iş yerinin de boşaltılacağı öğrenildi.

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