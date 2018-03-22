Gaziantep’te tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.
Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir eve operasyon düzenlendi. İddiaya göre Suriye uyruklu E.A.’nın Suriye’deki müzelerden çaldığı tarihi eserleri yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirdiği anlaşıldı. Getirdiği eserleri burada satmaya çalışan E.A.’nın 21 Mart tarihinde evine operasyon düzenlendi. Operasyonda Antik dönemlere ait olduğu tahmin edilen 5 adet bronz heykel, 3 adet yüzük, 2 adet küpe, 1 adet mumluk, 10 adet kolye ucu, 92 adet sikke, 5 adette eski eder olmak üzere toplam 118 parça tarihi eser ele geçirildi. Eserler Gaziantep’te müzelere teslim edilirken, olayla bağlantısı bulunan 4 şahıs ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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