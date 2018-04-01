Gaziantep’te tedbirsiz yıkım vatandaşların canını tehlikeye atıyor

Gaziantep’te bir binada tedbir alınmadan yapılan yıkım çalışmaları, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
Gaziantep’te trafiğin işlek olduğu cadde üzerinde 4 katlı bir binanın yıkımı esnasında güvenlik tedbirlerinin alınmaması dikkat çekti. Binanın tepesine çıkartılan iş makinası ile gerçekleştirilen yıkımda aşağıya düşen moloz parçaları yürekleri ağza getirdi. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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