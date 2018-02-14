Gaziantep’te terör operasyonu: 24 gözaltı

Gaziantep’te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Nizip ilçesinde insansız hava aracı desteğiyle terör örgütü üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması (DGH) adına faaliyetlerde bulunduğu, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak Cumhurbaşkanına ve güvenlik güçlerine hakaret ettiği ve provokatif eylemlerle müzahir kitleyi provoke ederek kanunsuz eylemlere yönlendirebileceği değerlendirilen 24 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda da 5 adet av tüfeği, 76 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 6 adet örgütsel içerikli yasak kitap 14 adet terör örgütünü simgeleyen materyal ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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