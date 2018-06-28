Gaziantep’te terör operasyonunda 7 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, seçimler nedeniyle sosyal medyadan terör örgütü PKK adına provokasyon yaptığı belirlenen 15 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem Milletvekili genel seçimleri nedeniyle örgüt adına provokatif eylemlerde bulunacağı değerlendirilen, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapan, terör örgütünün propagandasını yapıp devlet büyüklerine hakaret eden kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda kimlikleri tespit edilen 15 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i serbest bırakıldı, 7’si adli kontrol şartı ile salıverildi, 7’si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

