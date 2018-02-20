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Gaziantep’te terör örgütü PKK/KCK’nin devrim yapılanmasına operasyon: 25 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 19:55 | Son Güncelleme

Gaziantep ve Nizip ilçesinde terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Gaziantep ve Nizip ilçesinde terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişiden 24’ü tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Gaziantep ve Nizip ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) adına faaliyetlerde bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto etmek amacıyla terör örgütünü öven, halkı kin ve nefrete sürükleyerek infial ve kaos ortamı oluşturmayı amaçlayan, terör örgütüne destek vererek, terör örgütü adına eylem yapılması yönünde çağrı ve telkinlerle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 25 kişi gözaltına alındı.
Yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 24’ü tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, 1 kişi hakkında Adli Kontrol kararı verildi.

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