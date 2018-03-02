Gaziantep'te terör propagandası yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi, mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan 1 kişi, polis tarafından gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
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