Gaziantep'te terör propagandasına 19 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca silahlı terör örgütü PKK ve FETÖ/PYD'ye yönelik soruşturma kapsamında; terör örgütünü öven, destek vererek terör örgütü adına propaganda yaptıkları tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.