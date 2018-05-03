Gaziantep'te terör propagandasına 5 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları için gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD/YPG propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis ekipleri yaptığı araştırma sonunda terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
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