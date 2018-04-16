Gaziantep’te tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Gaziantep’te kum ocağına girmek isteyen ve geniş bir manevra yapan tır ile karşı istikametten gelen hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü.

Gaziantep D400 karayolunun 30’uncu kilometresinde İslahiye’den Gaziantep istikametine seyir halinde bulunan Salih Yıldız idaresindeki 10 TT 062 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Abdulkadir B. yönetimindeki 27 BAB 05 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Tırın kum ocağına girmek için geniş bir manevra yaptığı öğrenilirken, Salih Yıldız olay yerinde yaşamını yitirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polisin çalışmasının ardından Salih Yıldız’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Tır sürücüsü Abdulkadir B. jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.