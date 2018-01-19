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Gaziantep'te tonlarca sahte ve kaçak gıda ele geçti

YAŞAM HABERLERİ | 19.01.2018 22:24 | Son Güncelleme 9 saat önce

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, Suriyelilere ait 5 katlı işyerine düzenlenen operasyonda baharat ve bakliyat imalında kullanılan, çeşitli kimyasal boya ile talaş ve ağaç kabuklarıyla yapılan tonlarca sahte ve kaçak gıda ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, GATEM Toptancılar Sitesi'nde Suriye uyruklu kişilere ait 5 katlı işyerinde yurt dışından kaçak olarak getirilen baharat ve bakliyat imalatında kullanılan malzemelerin yasal markalarla piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, işyerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 10 ton talaş ve ağaç kabuklarından yapılan ve gıda boyasıyla boyanan Antepfıstığı süsü verilen toz, 20 ton pul biber süsü verilen toz, 1 buçuk ton kuru nane süsü verilen toz, 5 ton salça süsü verilen gıda, 15 ton sahte Çin bulguru, 300 kilo kimyasal sıvı gıda boyası, Çin'den kaçak getirildiği belirlenen 5 ton nohut, 1 ton kaçak nar ekşisi, 10 ton sahte süttozu, 5 ton sahte çörekotu, 20 ton kaçak bakla, 60 ton cinsi tespit edilemeyen madde, 300 litre sitrik asit, 4 üretim makinesi ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Suriye uyruklu, isimleri açıklanmayan 2 kişi gözaltına alınırken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri yasal işlem başlattı.

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