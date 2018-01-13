Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te kontrolden çıkıp devrilen traktörde bulunan Meryem Çam (40) öldü, eşi ve oğlu yaralandı.
Kaza, Sarıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Ümmet Çam (42) yönetimindeki traktör, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada traktörün altında kalan Meryem Çam öldü, eşi Ümmet Çam ile oğlu Mehmet Çam (20) yaralandı. Yaralı baba ve oğul, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Çam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazada ölen kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.
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