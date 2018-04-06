Gaziantep’te tüp patlaması: 1 ölü

Gaziantep’te bir hurdacı dükkanında tüp patlaması sonucu 1 kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi’nde bulunan bir hurdacı dükkanında tüp patladı. İş yerinde patlamanın ardından savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıkarken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olayda 1 kişinin öldüğü belirlenirken, yaralıların da bulunduğu belirtildi.
Olay yerinde inceleme başlatıldı.
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