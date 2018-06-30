Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polis tarafından 20 adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız 3 tabanca ile 1 tüfek ve uyuşturucu satışından elde ettiği tespit edilen 33 bin 500 lira ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından merkez Hacıbaba, Mithatpaşa, Boyno, Karşıyaka, Vatan, Beydilli, Narlıtepe, İncilikaya, Yukarıbayır ve Nuripazarbaşı mahallelerinde belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin koçbaşı ile kırıp girdikleri evlerde yapılan aramada 2 kilo sentetik uyuşturucu metamfetamin, 1.5 gram eroin, 1 gram bonzai, 1 uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 tabanca ile 1 tüfek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen 33 bin 500 lira ele geçirildi. Ekipler uyuşturucu, silah ve paraya el koyarken isimleri açıklanmayan 17 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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