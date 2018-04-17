Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen H.H. isimli şüpheli şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, bin 607,9 gram bonzai, 407 adet çeşitli renk ve görünümde uyuşturucu hap, 14,7 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 705 euro, 200 dolar ve 15 bin 130 lira para ve çeşitli markalarda 8 adet telefonla 2 adet tablet ele geçirildi. Olayla ilgili H.H., C.D., Z.H. ve S.H. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca gözaltına alınan şahıslara yönelik yapılan incelemelerinde H.H.’nin 12 yıl 6 ay, C.D.’nin ise 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Uyuşturucu ticareti suçundan birçok kayıtları bulunan zanlıların sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli şahıslardan H.H. ve C.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.