Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 50 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin koçbaşı ile kırılarak girdikleri adreslerde arama yapıldı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu, 47 kök hintkeneviri ve 15 silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan 23 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Pes dedirten savunma! 'Benim param ile sevgilisine araba aldı'
Kayıp Leyla olayında yeni gelişme! İşte son durum
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu
Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü
ABD'den Rusya'ya çok sert uyarı!
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum