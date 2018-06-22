Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polis tarafından 41 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda bir miktar uyuşturucu, 184 kök Hint keneviri, 3 tüfek, 2 tabanca ve 3 pala ile 6 bin 450 lira para ele geçirilirken 30 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmayla belirlenen 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda koçbaşı ile kırılarak girilen adreslerde arama yapıldı. Operasyonda arama yapılan adreslerde bir miktar uyuşturucu, 184 kök Hint keneviri, 2 tabanca, 3 tüfek ve 3 pala ile 6 bin 450 lira ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu silah ve malzemelere el konulurken, 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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