Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polis tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan otomobilde 5 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyol doğu gişelerinde durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 5 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Uyuşturucuya el konulurken, araçtaki isimleri açıklanmayan 4 kişi gözaltına alındı.
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