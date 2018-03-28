Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonunda 5 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde daha sağlıklı ve güvenli ortamın oluşması ve sokak suçlarının azalması için, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu sokak satıcılarının yakalanmalarına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda doğu illerinden yüksek miktarda uyuşturucu maddesi getirileceği bilgisi alınması üzerine, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin otoban doğu gişelerinde şüpheli araçlar üzerinde yapılan kontrollerde bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 10 paket halinde şeffaf naylon poşetlere sarılı halde toplam 5 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken olay ve şahıslarla ilgili yasal işlemler devam ediyor.