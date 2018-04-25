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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 09:56 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri, 7 kilo eroin ile 4 kilo metafetamin ele geçirdi.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri, 7 kilo eroin ile 4 kilo metafetamin ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 7 kilo eroin ve 4 kilo metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda, evdeki 4 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

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