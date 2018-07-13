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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 17:25 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polis tarafından 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ruhsatsız tabanca, 20 bin lira ve uyuşturucu ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polis tarafından 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ruhsatsız tabanca, 20 bin lira ve uyuşturucu ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Vatan, Barak ve Beybahçe mahallelerinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aranan adreslerde; ruhsatsız tabanca, 20 bin lira ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu, silah ve paraya el koyan polis ekipleri, isimleri açıklanmayan 7 kişiyi gözaltına aldı.

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