Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polis tarafından 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ruhsatsız tabanca, 20 bin lira ve uyuşturucu ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Vatan, Barak ve Beybahçe mahallelerinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aranan adreslerde; ruhsatsız tabanca, 20 bin lira ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu, silah ve paraya el koyan polis ekipleri, isimleri açıklanmayan 7 kişiyi gözaltına aldı.
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