Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik kentte belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 9 kilo 500 gram esrar, 121 kök hintkeneviri, 7 uyuşturucu hap, 18 gram eroin, bir miktar sentetik uyuşturucu, 4 terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 tüfek ile 7 bin 430 lira ele geçirilirken, 18 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ve silahlara el konulurken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 11'i ise serbest bırakıldı.
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