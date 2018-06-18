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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 19:40 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te polisin, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 7 kilo 650 gram esrar, 200 gram eroin, 450 gram metamfetamin, 50 gram bonzai, 820 uyuşturucu hap, 200 kök kenevir ele ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te polisin, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 7 kilo 650 gram esrar, 200 gram eroin, 450 gram metamfetamin, 50 gram bonzai, 820 uyuşturucu hap, 200 kök kenevir ele ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin tutuklandığı, operasyonda uyuşturucunun bir kısmının çiçek saksısında saklandığı belirlendi.
Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik operasyon düzenledi. Perilikaya, Çıksorut, Deniz, Kıbrıs, Binevler, Malazgirt, Beydilli ve Çukur mahallelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2 kilo 800 gramı çiçek saksılarına yapılan özel zulalara saklanmış 7 kilo 650 gram esrar, 200 gram eroin, 450 gram metamfetamin, 50 gram bonzai, 820 uyuşturucu hap, 200 kök kenevir ele ele geçirildi. Ekipler ayrıca yaptıkları aramalarda uyuşturucu ticaretinden elde edilen 29 bin lira TL ve 4 tabanca ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklamaGaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

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