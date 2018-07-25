Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, uyuşturucu ticareti yaptığı için gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği M.F.B.'nin üst aramasında 5 pakete sarılı yaklaşık 12 gram esrar ele geçirdi. M.F.B.'nin sorgusunda esrarı aldığını söylediği E.B. de evine düzenlenen operasyonda satışa hazır uyuşturucu ve bir miktar para ile yakalandı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.F.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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