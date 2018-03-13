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Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yapan bir şahıs tutuklandı.Olay Şahinbey İlçesi Turan Emeksiz Mahallesinde meydana geldi.

Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yapan bir şahıs tutuklandı.
Olay Şahinbey İlçesi Turan Emeksiz Mahallesinde meydana geldi. Polis uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgiler alınması üzerine, şüpheli şahıs operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Gaziantep’te uyuşturucu ticaretinin yapıldığı ihbari üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı.
4 farklı poşet içerisinde 3 bin 466 gram ve 5 adet beyaz kağıda sarılı satışa hazır vaziyette 16 gram olmak üzere toplamda 3 bin 482 gram esrar maddesi ile bir adet dijital terazi ele geçirilen operasyonda, olayla ilgili A.Ç adlı şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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