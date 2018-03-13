Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yapan bir şahıs tutuklandı.
Olay Şahinbey İlçesi Turan Emeksiz Mahallesinde meydana geldi. Polis uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgiler alınması üzerine, şüpheli şahıs operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Gaziantep’te uyuşturucu ticaretinin yapıldığı ihbari üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı.
4 farklı poşet içerisinde 3 bin 466 gram ve 5 adet beyaz kağıda sarılı satışa hazır vaziyette 16 gram olmak üzere toplamda 3 bin 482 gram esrar maddesi ile bir adet dijital terazi ele geçirilen operasyonda, olayla ilgili A.Ç adlı şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Terör örgütü PKK'dan Avrupa'ya tehdit!
Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor
'Türkiye totaliter İslamcı diktatörlük' diyen ABD'nin yeni dışişleri bakanı Mike Pompeo hangi görüşleri savunuyor?
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldı! İlk açıklama geldi
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
Tecavüz etti, gözlerini çıkarıp genital bölgesini yedi!
Yaptırdığı muska işe yaramayınca çıldırdı! Bursa'da baltalı dehşet!
Erdoğan’ın konvoyunu görünce heyecandan kaza yaptı
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum