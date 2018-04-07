Gaziantep'te uyuşturucuya 1 ayda 114 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polisin Mart ayında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 161 şüpheliden 114'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik 1-31 Mart tarihleri arasında kent genelinde 107 operasyon düzenledi. Operasyonlarda aranan adreslerde 9 kilo 122 gram esrar, 134 kilo 434 gram eroin, 15 kilo 431 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin, 29 bin 579 uyuşturucu hap, 53 gram kenevir tohumu ve 30 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonlarda 161 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 114'ü tutuklandı.
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