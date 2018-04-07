HABER

Gaziantep'te uyuşturucuya 1 ayda 114 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 12:33 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te polisin Mart ayında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 161 şüpheliden 114'ü tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucuya 1 ayda 114 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polisin Mart ayında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 161 şüpheliden 114'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik 1-31 Mart tarihleri arasında kent genelinde 107 operasyon düzenledi. Operasyonlarda aranan adreslerde 9 kilo 122 gram esrar, 134 kilo 434 gram eroin, 15 kilo 431 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin, 29 bin 579 uyuşturucu hap, 53 gram kenevir tohumu ve 30 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonlarda 161 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 114'ü tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Gaziantep'te uyuşturucuya 1 ayda 114 tutuklamaGaziantep'te uyuşturucuya 1 ayda 114 tutuklama

Hafta sonu planı yapanlara kötü haber!Hafta sonu planı yapanlara kötü haber!
Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın!Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın!
Kan donduran itiraf: Kaçmasınlar diye ayaklarının altını kestikKan donduran itiraf: Kaçmasınlar diye ayaklarının altını kestik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.