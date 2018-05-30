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Gaziantep'te uyuşturucuya 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 17:20 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te polis tarafından düzenlenen operasyonda, 100 uyuşturucu hap ile bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucuya 1 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te polis tarafından düzenlenen operasyonda, 100 uyuşturucu hap ile bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeditepe Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Ekipler evde gözaltına alınan M.Ç.'nin üst aramasında 100 uyuşturucu hap ile bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Gaziantep'te uyuşturucuya 1 tutuklama

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