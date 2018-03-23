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Gaziantep'te uyuşturucuya 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 16:58 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 11 bin 220 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucuya 3 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 11 bin 220 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanşah Mahallesi Türkmenler Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör, 16 kurşun ve 11 bin 220 uyuşturucu hap ele geçirildi. Silah, mühimmat ve uyuşturucu haplara el koyan ekipler, araçtaki M.Ş., A.A. ve M.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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